企业并购：饮料企业帝亚吉欧将全资拥有水井坊母公司

路透伦敦7月23日 - 全球饮料企业帝亚吉欧(Diageo)周二表示，中国当局已批准其成为四川成都水井坊集团公司的全资股东，后者为上市白酒生产企业水井坊 的母公司。

帝亚吉欧称将以2.33亿英镑收购中方伙伴持有的剩余47%的股份。因此，水井坊集团公司将由一家合资公司变为帝亚吉欧的全资子公司。

帝亚吉欧称，交易完成后，该公司对水井坊的间接持股将由21.05%增至39.71%。水井坊在上海证券交易所上市，是中国最知名的白酒生产企业之一。(完)