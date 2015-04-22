一颗100克拉无暇白钻在纽约拍出2,210万美元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月21日 - 苏富比拍卖行称，一颗100克拉的钻石周二在纽约以2,210万美元的价格成交。
这颗祖母绿形D色钻石由戴比尔斯公司（De Beers）在非洲南部开采，买家通过电话匿名拍得。拍卖前的价格预估为1,900-2,500万美元。
苏富比纽约珠宝部门负责人Gary Schuler表示，该钻石堪称完美。
“这颗钻石的颜色比白色更白，没有任何内部瑕疵，像水一样透明。”
2013年，一颗118.28克拉的白色钻石在香港拍出3,060万美元的价格，创造了价格记录。苏富比称，过去25年里，只有六颗重量超过100克拉的完美钻石在拍卖会上成交。
一颗被称为“粉红之星”（Pink Star）的无暇粉钻于2013年在日内瓦以8,302万美元成交，创下宝石拍卖的价格纪录。（完）
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