钻石价格今年料将上涨--行业协会

路透意大利维琴察5月14日电（记者 Svetlana Kovalyova）---世界钻石理事会（WDC）周一对路透表示，受美国消费者需求复苏及亚洲钻石需求旺盛的驱动，原钻价格在经历去年的震荡後，预计今年会上涨。

尽管钻石新矿缺乏，库存低且亚洲需求上升，但其价格在2011年却呈过山车走势，上半年价格上涨，而夏季大跌。

WDC代表的是钻石加工商和贸易公司，其今年的年度会议在意大利北部召开，该组织主席伊萨科夫（Eli Izhakoff）在会议间隙接受采访时称：“（钻石）价格此後保持稳定，并有再度走高的势头，未来前景似乎看涨。”

“我认为，价格会以收高结束今年走势，”他不愿给出更精确的预测。

美国是全球最大的抛光钻石消费国，随着该国经济复苏，年内至今钻石需求强劲。伊萨科夫称，印度和中国的钻石需求也非常乐观。

但伊萨科夫指出，欧洲深陷主权债务危机，对钻石的需求阴云密布。他补充说，欧洲的钻石消费需求主要来自亚洲和东欧的游客，许多国家的紧缩政策令本地人的需求受创。

他还称，今年钻石预计供不应求，会对钻石价格带来基本面支持，但一些大型矿业公司宣布退出钻石业务，不太可能削减原钻的市场供应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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