2020年钻石需求增速将超供应--贝恩咨询

路透伦敦12月6日电（记者 Clara Ferreira-Marques）---管理咨询公司贝恩（Bain & Company）发布报告称，中国和印度的需求，将带动钻石需求未来10年的年增速超过6%，市场规模也将扩大近一倍，远超因缺乏新矿而受限的钻石供应。

贝恩称，这意味着钻石价格将保持高位，即使中间出现波动。钻石投资的额外需求也会推动价格上涨。

钻石作为可能的投资商品这一理念，长期以来饱受争论，它与黄金和白银不同，很难估价，加上缺乏现货市场和流动性，打造钻石基金一直困难重重。

但贝恩称，钻石行业努力提高透明度，将有助於吸引投资者投资单一、高端的抛光宝石。此外，由於供应不足，高品质钻石也变得更加稀缺。

贝恩驻莫斯科的合伙人Gerhard Prinsloo是该报告的主笔，他说："代表投资者投资钻石，不一定要有投资基金，这种模式似乎也不太成功，在中国、印度和中东等地购买投资钻石的个人也是投资者。"

"这一行业确实需要发展更好的钻石定价机制，使抛光钻石的定价变得更加透明。"

贝恩还在报告中称，到2020年这10年中，全球未加工钻石供应，按克拉计的年均复合增长率预计为2.8%。

该公司指出，随着中国和印度经济不断繁荣，这两个国家的消费者对钻石的兴趣会更加浓厚。到2020年，预计钻石需求的年增速将达6.4%至2.5亿克拉左右，按价值计，年增速有望达6.6%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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