钻石商推新广告语吸引千禧一代消费者

路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。

半个多世纪以来，戴比尔斯的这句广告语一直是业界经典。但为了刺激需求，钻石生产商协会（DPA）去年成立，成员包括英美资源集团(AAL.L)旗下的戴比尔斯和力拓集团(RIO.L)(RIO.AX)。

DPA期冀千禧一代和美国市场驱动市场复苏。美国市场约占钻石需求的45%。

DPA周五在拉斯维加斯的一个珠宝交易会上称，新的营销口号是研究了六个月的成果，期间包括对千禧一代消费者的深入调研。

“对于许多千禧一代来说，钻石已成为传统仪式或者珠光宝气与地位的象征，”钻石生产商协会在声明中说道。“千禧一代渴望稀有、珍贵与真实的关系，钻石可传递这种蕴意。”

钻石业面临诸多挑战，包括来自人工钻石的竞争以及千禧一代消费者需求的不确定。千禧一代指18至34岁的人群。

分析师和营销专家称，改变能够刺激需求。

“尽管形象与传播信息的一致性是品牌的良好品质，但我们确实认为改变（传播）信息并进行创新是推动财务增长的强劲引擎。”国际市场研究机构明略行（Millward Brown）全球策略负责人Peter Walshe说道。

戴比尔斯称，可追溯到1947年的广告语“钻石恒久远，一颗永流传”仍可引发强烈共鸣，将被继续使用下去。（完）