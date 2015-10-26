湖南电广传媒拟定增收购三家网络公司 人民网以子公司作价参与

路透北京10月26日 - 中国湖南电广传媒股份有限公司(000917.SZ)周一公告称，将采用定向增发和现金的方式收购三家网络科技公司控股权，同时定增募集至多21.38亿元人民币的配套资金；其中人民网(603000.SS)拟以所持控股子公司股权作价参与交易。

电广传媒公告显示，公司将按24.93元/股价格，向这三家网络公司的部分股东发行共5,983.7万股股份，其中人民网拟以所持控股公司古羌科技69.25%的股权作价5.51亿元参与此次交易，即认购电广传媒新增股份2,208.33万股。

本次电广传媒拟以6.3亿元价格购买成都古羌79.25%，其中以现金支付7,950万元收购10%股份；向北京掌阔分两步现金增资共5.2亿元，另以增发价值5.2亿元股份的方式取得北京掌阔52.63%股权，增资和增发完成后，电广传媒持有北京掌阔80%股权。

另外，电广传媒还将以4.68亿元价格收购上海久之润30%股权，其中支付现金4,680万元。此前公司已决定用增资和股权受让方式收购上海久之润70%股权，投资总额为6.6亿元。收购完成后，电广传媒将全资拥有上海久之润。

同时，电广传媒拟以每股29.36元价格向不超过10名特定投资者发行股份，发行数量不超过7,282.14万股，募集资金用于支付成都古羌的现金对价、北京掌阔的增资、置换收购上海久之润70%股权的价格、支付中介机构相关费用及补充流动资金。

电广传媒称，2014年以来，公司不断在移动新媒体领域进行布局，积极谋划传统媒体与新媒体业务融合发展。本次交易完成后，公司在互联网新媒体领域的业务范围将新增数字内容出版服务及移动游戏的研发、发行和运营业务，同时通过收购北京掌阔将进一步扩大在移动互联网广告领域的市场份额。

电广传媒因筹划重大事项，自5月28日起停牌，停牌前收报42.83元。该公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日。（完）