大众点评打通支付通道营造O2O闭环

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透上海3月12日 -在获得中国互联网巨头腾讯(0700.HK)入股后，中国最大本地生活服务网大众点评网宣布其餐厅在线预订产品近日已打通微信支付和支付宝等多个支付通道，打造线上线下（O2O）闭环生态圈。业内人士指出，这对于未来有意海外上市的大众点评而言，有助于其提升估值。
公司周三新闻稿称，大众点评成为国内首个能够实现微信支付的餐厅预订网站。打通支付通道，这将帮助大众点评从餐厅信息、预订至支付的闭环体验更加顺畅，更重要的是其预订业务从间接的佣金转为直接现金流入。
投中集团高级分析师宋绍奎表示，大众点评的强项在于餐饮信息平台，但这只是整个在线预订产业链的开始环节，引入在线预订和支付，形成一个完整的闭环，有助于点评能够占稳本地生活O2O市场的领先地位。
“对于互联网企业而言，产业链更完善，更长，对估值肯定有提升。”不过他强调，点评庞大的用户量及商户，是决定其估值当量级的主要因素，而这些资源的变现能力或预期，只是对其估值微调。
新闻稿指出，目前大众点评预订加支付的体验已在上海100家左右商户展开试点，近期会拓展覆盖更多城市。
即使在获得腾讯入股后，大众点评亦不放弃独立发展和上市的策略。不过大众点评高层已表示，目前公司上市尚没有时间表。
公司创始人、首席执行官(CEO)张涛稍早对国内媒体表示，预计公司未来估值将超过Yelp(YELP.N)、Groupon(GRPN.O)、OpenTableOPEN.O和TripAdvisor(TRIP.O)四家美国互联网公司估值和。这意味着他心目中的公司估值在150亿美元左右。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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