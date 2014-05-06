（更正）外卖订餐平台饿了么获大众点评等8000万美元入股

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
(更正：因新闻稿错误，标题及内文首段投资方应为“大众点评联合一些机构共同投资8,000万美元入股”，非大众点评一家)
路透上海5月6日 -在获得腾讯(0700.HK)战略入股后，中国领先的本地生活服务网站大众点评网近期加快了其在O2O（线上至线下）市场的布局。该公司周二宣布，联合一些机构共同投资8,000万美元入股国内最大的外卖订餐平台--饿了么(ele.me)。
公司新闻稿称，交易完成后，饿了么的创始人团队继续拥有对公司的控制权，该公司将继续保持独立运营和发展，计划三年后上市。
除资本合作外，双方在餐饮外卖领域的商户数据、外卖服务及平台流量方面进行深入的对接与整合。饿了么将通过大众点评获得中高端餐厅资源以及庞大的城市白领为主的餐饮消费群，巩固其中国最大外卖订餐平台的地位。
饿了么首席执行官（CEO）张旭豪表示，在未来一年，将力争其平台日均订单量从目前的10万单提升至百万级，迅速完成对于全国餐饮商户的全覆盖。
自腾讯2月入股后，大众点评与腾讯加快了资源整合，大众点评的本地生活服务已与腾讯旗下的微信、手机QQ、腾讯地图深度合作，最近腾讯QQ的吃喝玩乐入口亦整合了大众点评基于熟人圈的本地生活信息。
除此之外，大众点评还进行一系列的收购和合作，总体来看分为两条战略思路，一条即连接有流量入口的公司，例如三星(005930.KS)手机、小米手机等；另一条是接入不同行业及O2O相关服务，例如万达集团。而此次与饿了么的合作，无疑是贯彻第二条战略思路。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。