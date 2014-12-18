大众点评入股餐饮管理软件商食为天 O2O布局再下一城

路透上海12月18日 - 年初获得腾讯(0700.HK)注资的中国本地生活服务网站--大众点评网，在餐饮业O2O（线上线下）生态圈建设上再下一子。大众点评近日入股国内大型餐饮管理软件供应商食为天信息（黑马软件），加速互联网与餐饮实体店的对接。

公司新闻稿指出，大众点评已战略入股食为天信息，投资后其在食为天信息的持股占比将超过10%。后者在中国大陆客户总数超过七万多家，其中，餐饮百强企业近百家，一直稳居中国餐饮管理软件供应商前列。

大众点评首席战略官姜跃平表示，“此次战略投资食为天信息，将做到线上揽客，线下服务达成交易。”

大众点评通过订座、点菜、预订、外卖等自身的线上数据，将与食为天信息的线下数据系统实现互通，让数据在O2O这个体系中流动。另外，食为天通过和大众点评、腾讯微信的合作，推出具备互联网产品与营销能力的互联网云餐厅，帮助餐饮商家同时覆盖服务数以亿计的大众点评和微信用户。

最近一年来，大众点评已战略入股国内多家餐饮业软件供应商，例如天财商龙、上海石川、上海智龙等。

之前大众点评在O2O市场重点建设了团购、餐厅预订及外卖三块业务，5月其联合其他机构投资8,000万美元入股国内最大的外卖订餐平台--饿了么(ele.me)。但是在支付和客户消费信息管理方面尚未形成闭环，因各餐馆收银系统各异，点评与商家直接在客户消费信息管理上展开合作存在难度。借助ERP(企业资源规划)厂商合作，其将点评产品嵌入系统，不失为一条捷径。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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