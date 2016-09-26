点融网加速布局消费金融 上线齿科消费分期借贷

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月26日 - 在中国网贷（P2P）平台新规上月发布后，美国老虎基金和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)等投资的P2P公司点融网开始加速布局消费金融领域，周一该平台宣布上线齿科消费分期借贷。
中国银监会等国务院四部门上月联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理办法》，其中一个监管方向就是鼓励P2P平台小额分散借贷，限制借款集中度风险。因此业内人士普遍预计，消费金融将成为未来网贷平台重点发力的领域。
点融网还表示，公司在消费金融上的布局去年已经开始，涉及医疗美容、汽车等多个领域。目前其正在和多家垂直领域平台或公司对接，接下来几个月里，将有更多的相关产品宣布。
公司新闻稿称，点融网的齿科消费金融产品是与全球领先的牙科机构马泷齿科（Molo Clinic）合作，包括正畸治疗（牙齿矫正）和种植治疗，消费者可选择三、六、九三种不同的分期期限，且分期利率为零。
艾瑞咨询此前发布报告，2015年中国消费信贷规模达到19万亿元人民币，同比增长23.3%，预计今年将达23万亿元，增速超过两成。
去年8月，点融网宣布获得渣打和中国互联网金融科技基金领投、渤海租赁(000415.SZ)参投的共计2.07亿美元C轮融资。这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。今年1月，点融还获得美国老虎基金的注资。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。