点融网加速布局消费金融 上线齿科消费分期借贷

路透上海9月26日 - 在中国网贷（P2P）平台新规上月发布后，美国老虎基金和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)等投资的P2P公司点融网开始加速布局消费金融领域，周一该平台宣布上线齿科消费分期借贷。

中国银监会等国务院四部门上月联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理办法》，其中一个监管方向就是鼓励P2P平台小额分散借贷，限制借款集中度风险。因此业内人士普遍预计，消费金融将成为未来网贷平台重点发力的领域。

点融网还表示，公司在消费金融上的布局去年已经开始，涉及医疗美容、汽车等多个领域。目前其正在和多家垂直领域平台或公司对接，接下来几个月里，将有更多的相关产品宣布。

公司新闻稿称，点融网的齿科消费金融产品是与全球领先的牙科机构马泷齿科（Molo Clinic）合作，包括正畸治疗（牙齿矫正）和种植治疗，消费者可选择三、六、九三种不同的分期期限，且分期利率为零。

艾瑞咨询此前发布报告，2015年中国消费信贷规模达到19万亿元人民币，同比增长23.3%，预计今年将达23万亿元，增速超过两成。

去年8月，点融网宣布获得渣打和中国互联网金融科技基金领投、渤海租赁(000415.SZ)参投的共计2.07亿美元C轮融资。这是国内P2P业内最大单笔融资，也是传统银行首次注资互联网金融公司。今年1月，点融还获得美国老虎基金的注资。（完）