受钓鱼岛争端影响 中日精炼铜船货谈判推迟

综述：美国数据直指内需增强和通胀攀升 应会提振首季成长
路透华盛顿2月15日 - 美国1月零售销售增长幅度大于预期，因家庭买入电子产品等一系列商品，直指国内需求持续，应该提振第一季经济增长。
* 推迟是因为"目前情势敏感"--进口商
* 日本供应商愿意下调2013年溢价
* 需求疲弱是谈判延後的因素--日本卖方
记者 任玉兰/Yuko Inoue 编译 田建华/高琦/石冠兰
路透香港/东京9月27日电---中国买家和日本精炼铜卖家延迟就2013年船货条款达成协议,受两国围绕钓鱼岛主权争议的紧张局势影响.
一位知情的中国高管表示,尽管日本卖家愿意将价格溢价较去年下调10%,但中国参与谈判的企业本周未能与日本卖家达成协议.
他并表示,"日本卖家也理解当前形势,同意推迟谈判."这位高管所在的企业去年从日本买入铜.
"在当前敏感的环境下,我不知道如何下订日本船货.另外,现在需求也不好."
在日本购岛事件发生後,中日关系在本月急剧恶化,全中国普遍掀起反日的抗议活动.
"向我们这样的大公司,如果现在从日本买进大规模的铜,恐怕就要面对公众的指责."该名管理人员表示.
去年的年度合约谈判是在9月份落定的.
一家大型铜棒和铜线生产厂的采购经理称,公司将在10月中和11月间同日本金属供应商会谈.
日本在今年头八个月向中国出售了147,006吨精炼铜,是中国建筑业用铜的第三大提供方.中国铜进口的6%来自日本.
今年,购买日本长单铜的中国买家大多支付了较伦敦金属交易所(LME)现货铜每吨100美元左右的升水.
日本交易员称,中国精炼铜需求疲弱,或许也是中国买家不急於下明年的定单的原因.
"我们希望尽快达成交易,但客户可能在11月前都不会同意,"某家向中国出售精炼铜的企业的一位交易员称.
中国精炼铜需求今年下滑,因经济活动受全球经济放缓打击.7月和8月消费量进一步降低.
8月进口铜较前月降低2.9%,至355,856吨,为今年第二低位.
本月迄今LME现货铜价升约7%至每吨8,100美元上方,推高中国现货市场铜价,同期增长5.5%至每吨59,025元人民币(9,400美元).(完)
--编译 田建华/高琦/石冠兰; 审校 沈以文/田建华/程琳
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