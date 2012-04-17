东京都政府拟购钓鱼岛 中方称任何单方面举措都非法和无效的

日本东京都知事石原慎太郎希望使用公共资金购买钓鱼岛，中国方面对此回应称这样的计划是非法和无效的，并再次重申中国对钓鱼岛拥有无可争辩的主权。现年79岁的石原慎太郎在访问华盛顿期间宣布将从私人手中购买钓鱼岛，东京都政府周二确认了该计划。路透