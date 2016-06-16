滴滴出行称完成新一轮共73亿美元融资 含45亿股权投资

路透上海6月16日 - 中国最大移动交通平台--滴滴出行周四宣布，完成新一轮共计73亿美元融资，其中包括45亿美元的股权投资，投资人除了苹果(AAPL.O)、中国人寿集团等新投资者外，还有腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)、招商银行(600036.SS)和软银(9984.T)等。

本轮除股权投资外，招商银行还将为滴滴牵头安排达25亿美元的银团贷款，中国人寿对滴滴进行了20亿人民币（约3亿美元）的长期债权投资。