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中国财经 | 2016年 6月 16日 星期四 09:48 BJT

滴滴出行称完成新一轮共73亿美元融资 含45亿股权投资

路透上海6月16日 - 中国最大移动交通平台--滴滴出行周四宣布，完成新一轮共计73亿美元融资，其中包括45亿美元的股权投资，投资人除了苹果(AAPL.O)、中国人寿集团等新投资者外，还有腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)、招商银行(600036.SS)和软银(9984.T)等。

本轮除股权投资外，招商银行还将为滴滴牵头安排达25亿美元的银团贷款，中国人寿对滴滴进行了20亿人民币（约3亿美元）的长期债权投资。

滴滴出行表示，本轮融资资金将用于平台技术升级、大数据研发和运营、提升用户体验、进一步拓展国内外市场和新业务等。目前，滴滴公司拥有的可调用资金约105亿美元，是全球移动互联网领域资金实力最强的公司之一。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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