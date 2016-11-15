滴滴出行与安飞士巴吉合作 为中国用户提供海外租车服务

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月15日 - 中国最大移动出行平台滴滴出行周二宣布，其与安飞士巴吉集团(Avis Budget Group)(CAR.O)达成战略合作协议，双方将携手为超过3亿的中国用户在近175个国家和地区提供境外安飞士(Avis)以及巴吉(Budget)的租车服务。
根据合作协议，滴滴和安飞士巴吉集团将协同彼此的产品、技术及当地商业资源，为中国用户提供简单便捷的跨境租车服务。届时，滴滴用户可以租赁安飞士、巴吉在机场及市区门店的车辆，双方将为用户提供优质的海外租车体验。
滴滴出行高级副总裁、租车事业部总经理付强表示： “国际化是滴滴出行的明确目标和方向，与安飞士巴吉集团的战略合作则是滴滴国际化道路上的重要一步。”
他说，双方携手开展境外租车业务，将为中国增长迅速的出境用户群提供优质的当地租车体验，有利于全球移动出行行业的资源整合及共享开放、协同发展。滴滴将通过大数据的深入挖掘与应用，不断创新产品。 滴滴出行以出租车软件平台起步，由国内两大出租车软件平台滴滴和快的合并而成，合并时估值达60亿美元，之后经历多轮融资，8月其宣布与美国同行Uber的中国公司合并之时，其估值已达350亿美元。
目前，滴滴在中国400余座城市为近3亿用户提供出租车召车、专车、快车、顺风车、代驾、试驾、巴士和企业级等全面出行服务。多个第三方数据显示，滴滴拥有87%以上的中国专车市场份额、99%以上的网约出租车市场份额。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。