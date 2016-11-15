滴滴出行与安飞士巴吉合作 为中国用户提供海外租车服务

路透上海11月15日 - 中国最大移动出行平台滴滴出行周二宣布，其与安飞士巴吉集团(Avis Budget Group)(CAR.O)达成战略合作协议，双方将携手为超过3亿的中国用户在近175个国家和地区提供境外安飞士(Avis)以及巴吉(Budget)的租车服务。

根据合作协议，滴滴和安飞士巴吉集团将协同彼此的产品、技术及当地商业资源，为中国用户提供简单便捷的跨境租车服务。届时，滴滴用户可以租赁安飞士、巴吉在机场及市区门店的车辆，双方将为用户提供优质的海外租车体验。

滴滴出行高级副总裁、租车事业部总经理付强表示： “国际化是滴滴出行的明确目标和方向，与安飞士巴吉集团的战略合作则是滴滴国际化道路上的重要一步。”

他说，双方携手开展境外租车业务，将为中国增长迅速的出境用户群提供优质的当地租车体验，有利于全球移动出行行业的资源整合及共享开放、协同发展。滴滴将通过大数据的深入挖掘与应用，不断创新产品。 滴滴出行以出租车软件平台起步，由国内两大出租车软件平台滴滴和快的合并而成，合并时估值达60亿美元，之后经历多轮融资，8月其宣布与美国同行Uber的中国公司合并之时，其估值已达350亿美元。

目前，滴滴在中国400余座城市为近3亿用户提供出租车召车、专车、快车、顺风车、代驾、试驾、巴士和企业级等全面出行服务。多个第三方数据显示，滴滴拥有87%以上的中国专车市场份额、99%以上的网约出租车市场份额。（完）