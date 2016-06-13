滴滴出行获中人寿6亿美元战略投资 含3亿美元股权投资

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月13日 - 中国最大移动交通平台--滴滴出行周一宣布，获得中国人寿集团逾6亿美元战略投资，其中包括3亿美元的股权投资及20亿元人民币的长期债权投资；同时，双方未来还将围绕“互联网+金融”展开全方位合作。
公司新闻稿称，除资本层面之外，滴滴出行还将和中国人寿在保险、综合金融服务、市场开发、企业用车等方面进行业务模式创新探索。此外，双方还将共同探索境内外移动出行及相关领域的投资机会。
此次投资由中人寿集团旗下中国人寿投资控股公司牵头完成，国寿投资作为中国人寿集团的专业另类资产投资平台，近年来投资了众多新经济领域的企业。
滴滴出行的投资者团队相当豪华，包括腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)、中投公司、招商银行(600036.SS)、平安创投等。上月，苹果(AAPL.O)宣布对滴滴出行投资10亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。