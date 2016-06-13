滴滴出行获中人寿6亿美元战略投资 含3亿美元股权投资

路透上海6月13日 - 中国最大移动交通平台--滴滴出行周一宣布，获得中国人寿集团逾6亿美元战略投资，其中包括3亿美元的股权投资及20亿元人民币的长期债权投资；同时，双方未来还将围绕“互联网+金融”展开全方位合作。

公司新闻稿称，除资本层面之外，滴滴出行还将和中国人寿在保险、综合金融服务、市场开发、企业用车等方面进行业务模式创新探索。此外，双方还将共同探索境内外移动出行及相关领域的投资机会。

此次投资由中人寿集团旗下中国人寿投资控股公司牵头完成，国寿投资作为中国人寿集团的专业另类资产投资平台，近年来投资了众多新经济领域的企业。

滴滴出行的投资者团队相当豪华，包括腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)、中投公司、招商银行(600036.SS)、平安创投等。上月，苹果(AAPL.O)宣布对滴滴出行投资10亿美元。（完）