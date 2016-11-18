大众汽车与滴滴出行洽谈在中国建立高端叫车业务

路透广州11月17日 - 德国大众汽车(Volkswagen AG)(VOWG_p.DE)周四表示，正与中国的滴滴出行洽谈成立高端叫车服务公司。大众汽车同时宣布了雄心勃勃的中国市场电动车和混合动力车的销售目标。

这些行动突出表明，大众汽车急于在中国市场加大投入，希望从这一市场的长期成长中受益，毕竟中国还有许多人尚未购置汽车。

大众汽车没有进一步详述与滴滴的合作计划。当前有不少汽车厂商同科技公司展开一系列合作，希望从新的乘车服务模式中获利。

滴滴出行是中国最大的叫车服务公司，有3亿用户遍布400多个城市。该公司今年收购了优步在中国的业务，从而巩固了在国内市场龙头老大的地位。

大众汽车还计划成为中国最大的“新能源汽车(NEV)”厂商之一，宣布到2020年和2025年分别达到40万辆和150万辆的年销售目标；目前中国政府通过政策刺激和有利的监管环境，鼓励汽车企业销售低排汽车。

“我们必须在新能源汽车领域取得进展。政府在推这个事情，中国的整体环境也很有利，”大众汽车中国公司主管Jochem Heizmann在广州汽车展开幕前对记者表示。

大众今年将推出首款国内生产的奥迪品牌新能源汽车。奥迪公司(NSUG.DE)与中国一汽集团[SASACJ.UL]的合资公司负责生产国内的奥迪品牌汽车。(完)