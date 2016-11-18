大众汽车与滴滴出行洽谈在中国建立高端叫车业务

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透广州11月17日 - 德国大众汽车(Volkswagen AG)(VOWG_p.DE)周四表示，正与中国的滴滴出行洽谈成立高端叫车服务公司。大众汽车同时宣布了雄心勃勃的中国市场电动车和混合动力车的销售目标。
这些行动突出表明，大众汽车急于在中国市场加大投入，希望从这一市场的长期成长中受益，毕竟中国还有许多人尚未购置汽车。
大众汽车没有进一步详述与滴滴的合作计划。当前有不少汽车厂商同科技公司展开一系列合作，希望从新的乘车服务模式中获利。
滴滴出行是中国最大的叫车服务公司，有3亿用户遍布400多个城市。该公司今年收购了优步在中国的业务，从而巩固了在国内市场龙头老大的地位。
大众汽车还计划成为中国最大的“新能源汽车(NEV)”厂商之一，宣布到2020年和2025年分别达到40万辆和150万辆的年销售目标；目前中国政府通过政策刺激和有利的监管环境，鼓励汽车企业销售低排汽车。
“我们必须在新能源汽车领域取得进展。政府在推这个事情，中国的整体环境也很有利，”大众汽车中国公司主管Jochem Heizmann在广州汽车展开幕前对记者表示。
大众今年将推出首款国内生产的奥迪品牌新能源汽车。奥迪公司(NSUG.DE)与中国一汽集团[SASACJ.UL]的合资公司负责生产国内的奥迪品牌汽车。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。