滴滴出行将筹集50亿美元 用于海外扩张

路透北京4月27日 - 中国打车软件公司滴滴出行将筹集50亿美元资金，这笔交易对该公司估值为约500亿美元。

据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团(9984.T)、Silver Lake Partners、中国招商银行(600036.SS)和中国交通银行(601328.SS)。

滴滴上次在8月进行交易时估值为340亿美元，当时滴滴同意收购优步中国业务，优步获得滴滴20%股权。

知情人士称，最新这轮融资的部分资金将用于滴滴的国际扩张。

自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完)