滴滴出行将筹集50亿美元 用于海外扩张

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 中国打车软件公司滴滴出行将筹集50亿美元资金，这笔交易对该公司估值为约500亿美元。
据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团(9984.T)、Silver Lake Partners、中国招商银行(600036.SS)和中国交通银行(601328.SS)。
滴滴上次在8月进行交易时估值为340亿美元，当时滴滴同意收购优步中国业务，优步获得滴滴20%股权。
知情人士称，最新这轮融资的部分资金将用于滴滴的国际扩张。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。