滴滴出行将融资60亿美元 估值500亿超过小米--消息（更新版）

路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团(9984.T)。

两位消息人士称，参加这一轮融资的其他投资者包括私募股权公司Silver Lake Partners、中国招商银行(600036.SS)和交通银行(601328.SS)。

由于未获授权公开谈论此事，上述消息人士要求匿名。滴滴出行未予置评。

滴滴上次在8月进行交易时估值为340亿美元，当时滴滴同意收购优步中国业务，优步获得滴滴20%股权。

滴滴500亿美元的估值远高于中国智能手机制造商小米。小米在2014年融资时估值460亿美元，此后一直是中国估值最高的初创企业。

阿里巴巴集团(BABA.N)关联公司蚂蚁金服估值超过600亿美元，是中国估值最高的私有互联网金融企业。

知情人士称，最新这轮融资的部分资金将用于滴滴的国际扩张。滴滴已经达成几个海外合作项目，侧重于智能驾驶，比如利用人工智能，还有类似的打车服务。

滴滴加大了海外扩张力度，因为监管政策的修改料将影响其在国内的业务。滴滴称，10月公布的规则草案将削减合格的司机数量，并让大城市的用户费用翻倍。

自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月对巴西打车服务公司99投资1亿美元。

上月滴滴正式在美国硅谷成立一个实验室，研究与人工智能相关的驾驶技术。此前滴滴已经与包括Lyft、TripAdvisor Inc (TRIP.O)和Udacity在内的美国科技公司达成一系列战略协议。(完)