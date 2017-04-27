滴滴出行将融资60亿美元 估值500亿超过小米--消息（更新版）

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团(9984.T)。
两位消息人士称，参加这一轮融资的其他投资者包括私募股权公司Silver Lake Partners、中国招商银行(600036.SS)和交通银行(601328.SS)。
由于未获授权公开谈论此事，上述消息人士要求匿名。滴滴出行未予置评。
滴滴上次在8月进行交易时估值为340亿美元，当时滴滴同意收购优步中国业务，优步获得滴滴20%股权。
滴滴500亿美元的估值远高于中国智能手机制造商小米。小米在2014年融资时估值460亿美元，此后一直是中国估值最高的初创企业。
阿里巴巴集团(BABA.N)关联公司蚂蚁金服估值超过600亿美元，是中国估值最高的私有互联网金融企业。
知情人士称，最新这轮融资的部分资金将用于滴滴的国际扩张。滴滴已经达成几个海外合作项目，侧重于智能驾驶，比如利用人工智能，还有类似的打车服务。
滴滴加大了海外扩张力度，因为监管政策的修改料将影响其在国内的业务。滴滴称，10月公布的规则草案将削减合格的司机数量，并让大城市的用户费用翻倍。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月对巴西打车服务公司99投资1亿美元。
上月滴滴正式在美国硅谷成立一个实验室，研究与人工智能相关的驾驶技术。此前滴滴已经与包括Lyft、TripAdvisor Inc (TRIP.O)和Udacity在内的美国科技公司达成一系列战略协议。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。