滴滴快的投资印度最大打车软件Ola 国际化布局加速

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透上海9月28日 - 除了在中国本土市场与美国Uber激烈竞争外，中国最大移动交通平台--滴滴快的正加快国际化布局，最新举措就是战略投资印度最大打车服务商Ola。
滴滴快的周一宣布，滴滴快的将与新加坡政府投资公司GIC[GIC.UL]、软银(9984.T)、Tiger Global等国际知名投资者一起，参与Ola的最新一轮融资，以支持Ola在印度市场推进积极的扩张战略。
Ola成立于2011年，目前占据印度超过八成的市场份额。Ola为用户提供在线打车服务，用户可以通过网站、手机APP等进行打出租车、租赁车及机动三轮车服务，其32万辆车构成的服务网络覆盖100多个城市，提供包括英语和印度语在内的九种语言。
今年8月，滴滴快的投资东南亚最大打车应用Grabtaxi。9月中旬，滴滴快的战略投资Uber在美国本土的竞争对手、美国排名第二的出行共享公司Lyft。
滴滴快的9月中宣布，完成30亿美元的融资，投资方包括资本国际私募基金(Capital International Private Equity Fund)等多家全球知名投资者和中国财富主权基金中投公司等，阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)、淡马锡、高都资本(Coatue Management)等现有股东也都追加了投资。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。