滴滴出行否认彭博有关其计划在美上市的报导（更新版）

中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
(在标题中加入滴滴出行否认彭博的报导)
路透5月16日 - 彭博援引知情消息人士报导称，约车服务公司滴滴出行正准备在纽约进行首次公开发行(IPO)。不过滴滴出行的发言人表示，公司没有在美上市的计划。
彭博周一称，滴滴出行的目标是最早明年上市。这家总部位于中国的公司是优步的对手。(bloom.bg/1TUSBgT)
彭博还称，上市时间要看滴滴与优步在中国的竞争情况如何。
滴滴出行新闻发言人在一份声明中称：“我们没有这样的计划或时间表。”
上周，苹果公司(AAPL.O)对滴滴出行投资10亿美元，苹果首席执行官(CEO)库克称，这将有助于苹果更好地理解至关重要的中国市场。(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。