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中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 13:14 BJT

滴滴出行否认彭博有关其计划在美上市的报导（更新版）

(在标题中加入滴滴出行否认彭博的报导)

路透5月16日 - 彭博援引知情消息人士报导称，约车服务公司滴滴出行正准备在纽约进行首次公开发行(IPO)。不过滴滴出行的发言人表示，公司没有在美上市的计划。

彭博周一称，滴滴出行的目标是最早明年上市。这家总部位于中国的公司是优步的对手。(bloom.bg/1TUSBgT)

彭博还称，上市时间要看滴滴与优步在中国的竞争情况如何。

滴滴出行新闻发言人在一份声明中称：“我们没有这样的计划或时间表。”

上周，苹果公司(AAPL.O)对滴滴出行投资10亿美元，苹果首席执行官(CEO)库克称，这将有助于苹果更好地理解至关重要的中国市场。(完)

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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