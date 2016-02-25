滴滴快的计划筹资约10亿美元--WSJ

路透2月24日 - 据华尔街日报(WSJ)援引知情人士报道，打车软件公司滴滴快的计划在最新一轮融资中筹集约10亿美元资金。滴滴快的是优步的中国竞争对手。

报道称，滴滴快的这轮融资对公司估值逾200亿美元。

滴滴快的去年9月表示，公司已完成30亿美元的筹资。该公司在中国打车软件领域拥有最大的市场份额。

该公司正与优步中国分支展开竞争。优步规模较小，但拥有充沛资金。

滴滴快的背后有阿里巴巴集团(BABA.N)和腾讯控股(0700.HK)的支持。记者未能立即联系到该公司人士置评。(完)