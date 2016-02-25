滴滴快的计划筹资约10亿美元--WSJ

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透2月24日 - 据华尔街日报(WSJ)援引知情人士报道，打车软件公司滴滴快的计划在最新一轮融资中筹集约10亿美元资金。滴滴快的是优步的中国竞争对手。
报道称，滴滴快的这轮融资对公司估值逾200亿美元。
滴滴快的去年9月表示，公司已完成30亿美元的筹资。该公司在中国打车软件领域拥有最大的市场份额。
该公司正与优步中国分支展开竞争。优步规模较小，但拥有充沛资金。
滴滴快的背后有阿里巴巴集团(BABA.N)和腾讯控股(0700.HK)的支持。记者未能立即联系到该公司人士置评。(完)
(编译 王颖；审校 张若琪)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)