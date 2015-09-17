滴滴快的向美国同行Lyft投资1亿美元 互换中美市场资源

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月17日 - 在Uber快速拓展中国市场同时，其竞争对手--中国滴滴快的却直冲其主场，与美国出行共享公司Lyft结盟。
滴滴快的不仅参与Lyft最新一轮融资，向后者投资1亿美元，而且融合彼此的技术、产品开发、市场经验及网络资源等，为往来于中美的用户提供移动互联网出行服务。
据滴滴快的新闻稿，作为跨市场移动出行联盟的一部分，滴滴快的和Lyft将打通跨境运营平台；双方用户在中美间旅行时，将能通过现有手机APP方便使用当地合作方提供的实时出行服务。
双方的技术和产品开发团队将展开深度合作，在产品创新和用户体验改善方面实现有效协同。滴滴快的和Lyft不仅将结合彼此的算法技术和司乘匹配能力，也将共享当地经验、商业资源、用户基础和司机网络，探索跨平台跨区域市场开发的新模式。
根据美国国际贸易署的统计，2014年中美间旅客流量达到780万人次，每年并以超过10%的速度迅猛增长。新闻稿称，双方这一漫游服务计划将逐步覆盖导航、支付、通讯等后台功能，为中美间用户提供优质的跨境出行体验，增强合作双方的国际市场影响。
Lyft此轮融资吸引阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)、日本乐天(4755.T)等知名机构和活跃投资人卡尔·伊坎的投资。到目前为止，美国市场排名第二的Lyft共融资10亿美元，其估值达25亿美元，而Uber已融得56亿美元，估值高达510亿美元。
滴滴快的公司稍早宣布完成新一轮融资30亿美元，这创造了全球未上市公司融资的最高纪录，其投资方包括资本国际私募基金(Capital International Private Equity Fund)、阿里巴巴、腾讯、淡马锡、高都资本(Coatue Management)、中投公司和中国平安(601318.SS)(2318.HK)。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。