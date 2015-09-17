滴滴快的向美国同行Lyft投资1亿美元 互换中美市场资源

路透上海9月17日 - 在Uber快速拓展中国市场同时，其竞争对手--中国滴滴快的却直冲其主场，与美国出行共享公司Lyft结盟。

滴滴快的不仅参与Lyft最新一轮融资，向后者投资1亿美元，而且融合彼此的技术、产品开发、市场经验及网络资源等，为往来于中美的用户提供移动互联网出行服务。

据滴滴快的新闻稿，作为跨市场移动出行联盟的一部分，滴滴快的和Lyft将打通跨境运营平台；双方用户在中美间旅行时，将能通过现有手机APP方便使用当地合作方提供的实时出行服务。

双方的技术和产品开发团队将展开深度合作，在产品创新和用户体验改善方面实现有效协同。滴滴快的和Lyft不仅将结合彼此的算法技术和司乘匹配能力，也将共享当地经验、商业资源、用户基础和司机网络，探索跨平台跨区域市场开发的新模式。

根据美国国际贸易署的统计，2014年中美间旅客流量达到780万人次，每年并以超过10%的速度迅猛增长。新闻稿称，双方这一漫游服务计划将逐步覆盖导航、支付、通讯等后台功能，为中美间用户提供优质的跨境出行体验，增强合作双方的国际市场影响。

Lyft此轮融资吸引阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)、日本乐天(4755.T)等知名机构和活跃投资人卡尔·伊坎的投资。到目前为止，美国市场排名第二的Lyft共融资10亿美元，其估值达25亿美元，而Uber已融得56亿美元，估值高达510亿美元。

滴滴快的公司稍早宣布完成新一轮融资30亿美元，这创造了全球未上市公司融资的最高纪录，其投资方包括资本国际私募基金(Capital International Private Equity Fund)、阿里巴巴、腾讯、淡马锡、高都资本(Coatue Management)、中投公司和中国平安(601318.SS)(2318.HK)。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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