滴滴出行完成新一轮超过55亿美元融资 支持其全球化战略

路透上海4月28日 - 中国领先的出行平台--滴滴出行周五宣布完成新一轮超过55亿美元融资，支持其全球化战略的推进和前沿技术领域的投资。

公司新闻稿称，投资者的支持体现了对滴滴管理层的领导力和战略布局的高度信任。不过新闻稿未披露此次融资的更多细节。

滴滴出行表示，成为智能交通技术的领导者，并通过积极的国际化部署推动世界交通和汽车产业变革，是公司发展的核心愿景。滴滴在城市交通领域形成领先的大数据技术能力、产品和经验，将为全球市场带来价值。

同时，依托人工智能技术优势，滴滴已具备条件在智能驾驶和智慧交通方面取得系统性突破。目前滴滴已经在矽谷成立美国研究院，藉此吸纳顶尖科技人才，并计划在关键技术领域进行深度投资。

消息人士近日透露，参加滴滴这一轮融资的投资者包括软银(9984.T)、私募股权公司Silver Lake Partners、中国招商银行(600036.SS)和交通银行(601328.SS)，滴滴的估值达500亿美元，超过中国智能手机制造商小米。小米在2014年融资时估值460亿美元，此后一直是中国估值最高的初创企业。

滴滴上次在去年8月进行交易时估值为340亿美元，当时滴滴同意收购优步中国业务，优步获得滴滴20%股权。

滴滴出行目前爲近4亿用户提供出租车召车、专车快车、顺风车、代驾、公交、小巴、在线租车和企业级等全面出行服务。去年10月，滴滴日完成订单已突破2,000万，是全球第二大在线交易平台。（完）