市场热谈：滴滴有大规模融资及苹果撑腰 优步中国知难而退鸣金收兵

路透旧金山/香港8月3日 - 知情人士和分析师称，美国消费电子公司苹果(AAPL.O)5月向打车软件公司滴滴出行投资10亿美元，可能促使优步中国加快决定同意停止与滴滴长达两年的烧钱大战。

滴滴出行和优步筹资数十亿美元，砸重金补贴车费打折，以抢夺中国市场的司机、乘客和份额。

优步本周终于偃旗息鼓，意识到比起有三家全球最大科技巨头撑腰的滴滴，自己已不再是对手。优步同意放弃独立经营权，换取合并后公司近五分之一的股份。

滴滴筹到的资金规模远远多于优步中国，使得中国成为优步烧钱策略首次遭遇滑铁卢的市场，最后不得不示弱投降。

“苹果的投资是影响决定的原因之一，”一名知情人士称。该知情人士要求匿名，因相关讨论为私下进行。“双方都筹到很多资本。他们可能觉得双方的竞争将升级到核战级别，而这带来一个问题：我们真想同归于尽吗？”

滴滴6月宣布从苹果、中国人寿(601628.SS)和蚂蚁金服等投资者及其他新股东那里融资73亿美元，公司估值达280亿美元，成为全球估值第三高的获得风险资本支持的初创企业。

在中国互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)的支持下，滴滴表示其拥有105亿美元的可用资金。

为了达到滴滴的融资规模从而赶上其支出水平，优步执行长(CEO)卡拉尼克(Travis Kalanick)一年前就开始招揽投资者。

最终，优步中国从中国人寿、多家国有银行、搜索引擎巨头--百度(BIDU.O)及其他投资者那里筹得逾15亿美元，对其估值达到80亿美元左右。该公司还可依靠从美国母公司那里获得的资金。

优步表示，在美国、加拿大和大约100个城市的业务盈利，并把这些获利用于补贴中国业务。滴滴称，优步中国去年净利不到6,000万美元。

就在6月，优步还期待继续在中国走“快速成长”的道路，希望能在2017年超过市场领头羊滴滴出行。3月接受路透采访时，卡拉尼克否认了优步考虑出售中国业务的传言，并称其致力于在中国作长期投资。

**联姻**

了解情况的投资者和两家公司的顾问称，滴滴和优步对可能的合并进行了至少五次磋商，并于约三个月前开始积极寻求达成协议。最终协议为优步提供了一个10亿美元的融资方式，并维持625亿美元估值的方案。

Benchmark Capital合伙人及优步董事会成员Bill Gurley称，优步在中国从未有过资金紧张情况。“融资从来都不是问题，”他说。“从未有一家公司像优步这样在融资方面取得这么大的成功。”

不过，据了解情况的三位人士称，苹果5月份宣布向滴滴投资10亿美元，加上有大量企业投资方追随在滴滴背后，令优步对于很难击败这家竞争对手的看法进一步增强。苹果宣布投资滴滴时，优步与滴滴之间的磋商刚刚开始。

“由于苹果的投资，对于优步而言融资变得难上加难，”支持滴滴的纪源资本(GGV Capital)管理合伙人童士豪(Hans Tung)说。

苹果宣布这项投资案时，恰逢卡拉尼克计划那周在苹果总部进行会面。不清楚卡拉尼克当时与谁进行了会面以及会谈的内容。

“苹果对滴滴的投资，可能促使优步更加认真地考虑进行交易的事情，”Jackdaw Research的优步分析师Jan Dawson称。“优步和苹果在其它市场有合作，因此苹果站在滴滴一边，势必是将对优步不利的警示信号。”

苹果和优步有一些合作，优步乘客可用Apple Pay支付，优步向其车主提供iPhone手机。但据一些投资者称，优步一直想深化同苹果的而合作。

童士豪称，如今优步与滴滴联姻，可能会为此类合作提供契机。

欲浏览优步在中国的情况，请点击tmsnrt.rs/2asBD8E (完)