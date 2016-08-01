滴滴出行称将收购优步中国全部资产 后者仍将独立运营

路透上海8月1日 - 中国最大移动交通平台--滴滴出行周一宣布，已与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，收购后优步中国将独立运营。

公司新闻稿称，双方达成战略协议后, 滴滴出行和Uber全球将相互持股，成为对方的少数股权股东。Uber全球将持有滴滴5.89%股权，相当于17.7%的经济权益，优步中国的其余中国股东将获得合计2.3%的经济权益。

滴滴也因此成为唯一一家腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)和百度(BIDU.O)共同投资的企业。

同时，滴滴出行创始人兼董事长程维将加入Uber全球董事会；Uber创始人Travis Kalanick也将加入滴滴出行董事会。

新闻稿称，滴滴出行将整合双方团队在管理和技术上的经验与专长，在用户资源、线上线下运营和营销推广等层面共享资源、协同发展。同时，滴滴出行亦会倡导内部竞争和相互促进，以更加精细化、多元化的创新服务，满足消费者日趋丰富的出行需求，持续提高司机收入。

滴滴出行总裁柳青表示，“优步中国人才和经验的加入，将让我们能更好服务中国人的需求。滴滴也将继续积极拓展国际化策略，我们期待与海内外伙伴深入合作，为行业、乘客和司机创造更多价值。”

滴滴出行将从人才结构、技术储备和业务布局上全面开始走向全球化。除继续与全球伙伴合作打通本地优势资源外，滴滴还将进一步进入其他海外新兴移动出行市场，如港澳台地区、日本、韩国、欧洲、俄罗斯等地。而为了在人工智能、大数据领域能够和全球竞争，滴滴已经在矽谷建立了矽谷研发中心，并考虑在英国、俄罗斯建立类似的研发中心。

滴滴出行6月中旬宣布，完成新一轮共计73亿美元融资，其中包括45亿美元的股权投资，投资人除了苹果(AAPL.O)、中国人寿集团等新投资者外，还有腾讯、阿里巴巴、招商银行(600036.SS)和软银(9984.T)等。

新闻稿未公布滴滴出行及优步中国的估值。据财新稍早报导，滴滴以换股形式收购Uber中国，合并后公司估值近350亿美元。滴滴并以Uber全球最近一轮融资时超680亿美元的估值，投资Uber全球10亿美元。

滴滴出行和优步中国近两年在国内出行领域排名前两位，为获得更多市场份额，双方均打出补贴牌，投资巨额资金。（完）