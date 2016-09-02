中国商务部已两次约谈滴滴出行 要求其说明同优步交易情况

路透北京9月2日 - 中国商务部发言人沈丹阳周五表示，就此前被举报的滴滴优步合并案，商务部反垄断局已经两次约谈滴滴出行，要求其说明交易情况、未申报的原因，并按商务部提出的问题清单提交有关文件、资料。

他在新闻发布会上并称，商务部正在根据反垄断法等有关法律法规对本案依法进行调查；并已与有关部门和企业座谈，了解网约车运营模式和相关市场竞争状况等。

“商务部将继续依法推进本案调查工作，保护相关市场公平竞争，维护消费者利益和社会公共利益。”他称。

沈丹阳此前称，未收到滴滴和优步的经营者集中申报。依据相关规定中国经营者集中申报采取营业额标准。经营者应严格按照有关规定计算营业额后依法申报。“如果达到申报标准，经营者未依法事先向商务部申报而实施集中，需承担相应的法律责任。”

他另就万豪收购喜达屋股权案称，该案于8月9日进入延长进一步审查阶段，截止日为10月7日。商务部正依法对万豪收购喜达屋股权案进行审查，该案所涉及的相关商品市场和相关地域市场较为复杂，商务部将在全面深入调查的基础上，评估该项集中是否对竞争产生不利影响。

关于美国商务部对原产于中国的卡车和公共汽车轮胎的反倾销初步裁决，沈丹阳表示，美方自2007年起先后对原产于中国的多个轮胎产品发起贸易救济调查并采取措施，导致中国轮胎产品对美国正常出口严重受阻，中国轮胎企业强烈反对美方滥用贸易救济措施的行为。

他说，中方一贯主张通过磋商、合作等方式化解贸易摩擦，慎用贸易救济措施，更反对采取贸易保护主义的做法。中方将继续支持企业就本案依法进行抗辩，同时将坚决利用世贸组织规则维护中国产业的正当权益。

他并称，国内贸易流通十三五发展规划”或将于9月底发布，突出供给侧结构性改革，实施流通升级发展战略，其中包括实体商业创新转型、提高流通供给水平等九大任务。（完）