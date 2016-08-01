焦点：滴滴出行将与优步中国合并 交易价值约350亿美元--消息

图为滴滴出行总部的公司logo。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

路透8月1日 - 据一位熟悉情况的消息人士称，中国占主导地位的叫车服务公司滴滴出行将与优步在中国的业务合并，交易价值约350亿美元，从而将终结两家公司之间激烈的竞争。

该消息人士称，两家公司之间的交易已接近完成，有望最早周一对外宣布。由于交易尚未公开，此消息人士拒绝具名。这两家公司过去为了争夺市场份额和乘客，不惜砸下重金。

滴滴不久前的最新估值为280亿美元，优步中国则为70亿美元，使新实体市值约350亿美元。

该消息人士称，优步中国投资者将在新公司控股20%。

优步方面拒绝置评。

消息人士表示，此外，滴滴出行将向位于旧金山的优步投资10亿美元。

滴滴出行去年投资优步在美国的主要对手Lyft 1亿美元。该公司并与Lyft、印度叫车服务公司Ola和东南亚叫车服务初创公司Grab进行结盟，以期与优步的全球领导地位相抗衡。

但对优步来说，中国一直是个充满挑战的市场。优步与滴滴出行大打价格战，每年在中国烧钱超过10亿美元。优步在美国、加拿大和约100个其他城市都是有获利的。

彭博和华尔街日报稍早均报导了该收购案。

上周中国甫公布指导方针，为叫车行业建立了期待已久的框架，并为滴滴出行和优步扫除了不确定性。

滴滴出行本身是去年由两家分别由电子商务巨擘阿里巴巴(BABA.N)和社交网路公司腾讯控股(0700.HK)所支持的公司合并而成。(完)