滴滴将收购优步中国业务 合并后估值350亿美元--媒体（更新版）

(新增媒体消息及背景细节)

路透8月1日 - 华尔街日报报导称，中国叫车服务公司滴滴出行将收购优步(Uber)旗下中国业务，该交易将令两家公司之间的激烈竞争划下句点。

该援引不具名知情人士的报导称，该收购案最快可能在周一宣布。

此外，彭博报导称，合并后公司估值350亿美元，优步中国的股东像是位于旧金山的优步、百度(BIDU.O)等将在合并后的公司持股20%。(bloom.bg/2akzz3h)

上周中国甫公布指导方针，为叫车行业建立了期待已久的框架，并为滴滴出行和优步扫除了不确定性。

滴滴出行本身是去年由两家分别由电子商务巨擘阿里巴巴和社交网路公司腾讯控股(0700.HK)所支持的公司合并而成。(完)