滴滴将收购优步中国业务 合并后估值350亿美元--媒体（更新版）

去年中国银行业理财余额同比增逾两成 同业理财近6万亿元--托管中心
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
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路透8月1日 - 华尔街日报报导称，中国叫车服务公司滴滴出行将收购优步(Uber)旗下中国业务，该交易将令两家公司之间的激烈竞争划下句点。
该援引不具名知情人士的报导称，该收购案最快可能在周一宣布。
此外，彭博报导称，合并后公司估值350亿美元，优步中国的股东像是位于旧金山的优步、百度(BIDU.O)等将在合并后的公司持股20%。(bloom.bg/2akzz3h)
上周中国甫公布指导方针，为叫车行业建立了期待已久的框架，并为滴滴出行和优步扫除了不确定性。
滴滴出行本身是去年由两家分别由电子商务巨擘阿里巴巴和社交网路公司腾讯控股(0700.HK)所支持的公司合并而成。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，预计今年8月公布详情。
--人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。