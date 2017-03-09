滴滴出行在美国矽谷设立研究院 加速布局全球创新网络

路透上海3月9日 - 中国最大移动交通平台--滴滴出行周四宣布，其在美国矽谷山景城（Mountain View）成立了滴滴美国研究院，投入大数据安全和智能驾驶两大领域的研究，加速布局全球创新网络。

公司新闻稿指出，美国研究院目前已有数十位数据工程师和研究人员加盟，主要课题包括云安全、深度学习、人机交互、电脑视觉及图像学、智能驾驶等领域的技术开发及应用。目前滴滴正在积极招聘人才，预计年内美国科研团队规模将迅速提升。

滴滴出行创始人、董事长兼CEO程维表示，“基于海量的出行数据，我们正在驱动人工智能技术迅速迭代升级，与城市管理者共建智慧交通体系，创造未来出行新生态。”

他指出，作为世界级的科技公司，滴滴的国际化战略不仅着眼于为更广泛的社群提供便捷优质的出行服务，也包括构建高水准的跨境科研网络，促进创新资源的协同，引领全球交通领域的技术革新。美国研究院的成立是这一技术创新体系构建上的里程碑式突破。

滴滴美国研究院将配合滴滴大研究网络，将研究成果应用于提升产品和服务；并运用创新科技的力量，为更多城市打造前瞻性的整体交通方案，助力滴滴国际化战略。

滴滴出行首席科技官（CTO）张博还表示，未来十年，滴滴将在三个层面实现创新突破：优化交通基础架构；引领新能源汽车和新智能驾驶安全技术的应用；改变人与汽车之间拥有和使用的关系。（完）