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中国财经 | 2016年 9月 26日 星期一 14:51 BJT

滴滴出行已投资“数千万美元”在自行车共用软件ofo

路透上海9月26日 - 中国打车服务公司滴滴出行周一表示，已经在国内最大的自行车共用平台ofo投资了“数千万美元”，该公司希望给用户提供更多交通选择。

滴滴表示，将在应用软件中加入自行车，作为其发展交通生态系统的一部分。该软件的用户目前只能预约出租车和私家汽车。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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