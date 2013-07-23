帝亚吉欧将全资拥有水井坊母公司

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦7月23日 - 全球饮料企业帝亚吉欧(Diageo)周二表示，中国当局已批准其成为四川成都水井坊集团公司的全资股东，后者为上市白酒生产企业水井坊(600779.SS)的母公司。
帝亚吉欧称将以2.33亿英镑收购中方伙伴持有的剩余47%的股份。因此，水井坊集团公司将由一家合资公司变为帝亚吉欧的全资子公司。
帝亚吉欧称，交易完成后，该公司对水井坊的间接持股将由21.05%增至39.71%。水井坊在上海证券交易所上市，是中国最知名的白酒生产企业之一。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。