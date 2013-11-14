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中国财经 | 2013年 11月 14日 星期四 17:13 BJT

发改委宣布周五起下调汽柴油价格

路透上海11月14日 -中国国家发改委周四宣布，自周五(11月15日)起，国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来，油价首次“三连跌”。

发改委网站刊登的调价通知称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，决定降低成品油价格。调价执行时间为2013年11月14日24时。

发改委上次调整成品油价格是在11月1日，当时汽、柴油价格每吨均下调75元。

根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完)

欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接:(here)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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