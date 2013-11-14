发改委宣布周五起下调汽柴油价格

路透上海11月14日 -中国国家发改委周四宣布，自周五(11月15日)起，国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来，油价首次“三连跌”。

根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完)