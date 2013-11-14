发改委宣布周五起下调汽柴油价格

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海11月14日 -中国国家发改委周四宣布，自周五(11月15日)起，国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元人民币。这是新的成品油定价机制实施以来，油价首次“三连跌”。
发改委网站刊登的调价通知称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，决定降低成品油价格。调价执行时间为2013年11月14日24时。
发改委上次调整成品油价格是在11月1日，当时汽、柴油价格每吨均下调75元。
根据今年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。(完)
欲浏览发改委调价通知原文,请点选链接:(here)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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