神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”

路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股(0861.HK)、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。

报道指出，中国健康医疗大数据股份有限公司成立后，将率先与厦门等首批试点市洽谈签约，根据国家试点总体方案要求，明确工作任务和时间节点，推动试点地区国家试点项目早日开工建设，为全国提供可复制、可推广的经验和模式，推动健康产业尽快建设成为国民经济的重要支柱产业。

国家卫计委副主任金小桃表示，国家卫计委牵头成立国家健康医疗大数据安全管理委员会，负责组建和监督这两大集团公司，推动国家健康医疗大数据应用发展。

健康医疗大数据是最重要的国家基础性战略资源，关系国计民生。因此，这两支健康数据集团“国家队”均以国有资本为主体。刚成立的中国健康医疗大数据公司，除神州数码、工行等股东外，还有中国银行(3988.HK)(601988.SS)、中国信达资产(1359.HK)等投资人。

而4月13日成立的中国健康医疗大数据产业发展有限公司，成员单位则由中国电子信息产业集团有限公司、国家开发投资公司、中国联合网络通信集团有限公司等四家央企组成。

目前，中国已建立了14个省级人口健康信息平台、107个市级平台、572个县（区）级平台。健康医疗大数据应用已经在临床科研、肿瘤领域精准医疗、医学影像、医院精细化运营管理、科学化监测评估等领域取得突破。（完）