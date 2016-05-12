数字王国称与优酷商讨业务合作 可能涉及组合营及股本投资

今年中国一二线城市写字楼市场承压 商铺租金上行乏力--世邦魏理仕
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透香港5月12日 - 从事媒体娱乐、视觉特效业务的数字王国(0547.HK)周四称，公司正与合一集团（前称＂优酷土豆＂）YOKUN.MX旗下优酷(youku.com)进行业务合作商讨，以及可能与对方组建合营公司，以及优酷可能在公司作出股本投资之商讨。
数字王国的声明称，正与优酷进行商讨，以敲定一项内容授权计划的合同文件，据此公司可透过优酷的平台，在大中华发行及播放由公司制作或拥有的电脑图像、视觉特效及360度全景串流直播及预先录影的视频及虚拟实境、增强实境及沉浸式媒体内容。
此外，数字王国表示，公司亦可能与优酷进行组建合营公司或进行类似合作，以发展及营运虚拟人业务，以及优酷可能于公司作出股本投资之商讨。
该公司表示，为支持其积极增长策略，将继续寻求融资，包括发行股本或债务证券或同时运用两者，以及与其他策略伙伴进行协作的机会。
数字王国早盘中段股价跌1.47%，报0.67港元，过去一个月及三个月分别涨6.25%及81%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。