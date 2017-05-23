德国工商联会将今年德经济成长率预估上调至1.8%

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
DIHK补充称，今年德国出口料将成长4.0%。
根据DIHK夏初的景气调查，企业现况指数升至1990年两德统一以来最高水准，企业预计将进一步改善。
48%的受访企业报告企业景气良好，高于年初时的46%，44%的受访企业称情况令人满意，只有8%的企业称情况糟糕。
DIHK对24,000家企业的调查显示，24%的受访企业预计情况将进一步改善，62%称将维持稳定，只有13%预计将恶化。
当被问及未来成长的最大威胁时，多数企业称，缺少技术工人是主要风险。(完)
(编译 于春红; 审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。