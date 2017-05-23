版本:
中国
国际财经 | 2017年 5月 23日 星期二 16:27 BJT

德国工商联会将今年德经济成长率预估上调至1.8%

路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。

DIHK补充称，今年德国出口料将成长4.0%。

根据DIHK夏初的景气调查，企业现况指数升至1990年两德统一以来最高水准，企业预计将进一步改善。

48%的受访企业报告企业景气良好，高于年初时的46%，44%的受访企业称情况令人满意，只有8%的企业称情况糟糕。

DIHK对24,000家企业的调查显示，24%的受访企业预计情况将进一步改善，62%称将维持稳定，只有13%预计将恶化。

当被问及未来成长的最大威胁时，多数企业称，缺少技术工人是主要风险。(完)

(编译 于春红; 审校 汪红英)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐