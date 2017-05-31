2017年德国对美国出口增幅最高将达10%--德国工商联会

路透柏林5月31日 - 德国工商联会(DIHK)周三上调了2017年德国对美国出口的预估，尽管外界普遍对特朗普当选美国总统后的贸易保护主义感到担忧。

“我们认为2017年出口增长至多10%是可能的，”DIHK的对外贸易经济学家Volker Treier告诉路透。

DIHK在今年年初预计对美出口将增长5%。

第一季德国对美国的贸易顺差略低于140亿欧元，这高于德国对其他任何国家的贸易顺差。

自特朗普1月上台以来，德国对美国的出口大幅增加，第一季对美出口增长8.2%至291亿欧元，去年为下降6%。(完)