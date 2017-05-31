2017年德国对美国出口增幅最高将达10%--德国工商联会

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林5月31日 - 德国工商联会(DIHK)周三上调了2017年德国对美国出口的预估，尽管外界普遍对特朗普当选美国总统后的贸易保护主义感到担忧。
“我们认为2017年出口增长至多10%是可能的，”DIHK的对外贸易经济学家Volker Treier告诉路透。
DIHK在今年年初预计对美出口将增长5%。
第一季德国对美国的贸易顺差略低于140亿欧元，这高于德国对其他任何国家的贸易顺差。
自特朗普1月上台以来，德国对美国的出口大幅增加，第一季对美出口增长8.2%至291亿欧元，去年为下降6%。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。