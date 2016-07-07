德国工商联会预计明年德国对英国出口或降5%

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林7月7日 - 德国工商联会(DIHK)周四表示，英国公投结果为退欧后，德国工商联会已经下调德国对英国出口的预期。
德国工商联会表示，现预计2016年德国对英国的出口或下降1%，而之前的预期为增长5%。德国工商联会还预计，2017年德国对英国的出口或下降5%。
德国工商联会委托进行的调查显示，26%的受访者计划在英国业务部门裁员；本次调查受访对象为约5,600家企业。
分析师曾告诫称，英国退欧的决定可能会打击德国出口，并使得明年经济少增长多达0.5个百分点。
国际货币基金组织(IMF)一名资深官员上周表示，由于英国公投退欧，IMF可能在几周内调降德国经济的成长预估。
2015年，德国企业向英国出口了大约890亿欧元的商品，英国是其第三最重要的出口目的地。同期，德国进口了大约380亿欧元的英国商品，对英国的贸易顺差约为510亿欧元。
两国之间的总贸易额为1,275亿欧元，英国是德国第五大贸易伙伴。德国则是英国最重要的贸易伙伴，排在美国之前。(完)
(编译 孙国玉/张涛；审校 张明钧/龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。