德国工商联会预计明年德国对英国出口或降5%

路透柏林7月7日 - 德国工商联会(DIHK)周四表示，英国公投结果为退欧后，德国工商联会已经下调德国对英国出口的预期。

德国工商联会表示，现预计2016年德国对英国的出口或下降1%，而之前的预期为增长5%。德国工商联会还预计，2017年德国对英国的出口或下降5%。

德国工商联会委托进行的调查显示，26%的受访者计划在英国业务部门裁员；本次调查受访对象为约5,600家企业。

分析师曾告诫称，英国退欧的决定可能会打击德国出口，并使得明年经济少增长多达0.5个百分点。

国际货币基金组织(IMF)一名资深官员上周表示，由于英国公投退欧，IMF可能在几周内调降德国经济的成长预估。

2015年，德国企业向英国出口了大约890亿欧元的商品，英国是其第三最重要的出口目的地。同期，德国进口了大约380亿欧元的英国商品，对英国的贸易顺差约为510亿欧元。

两国之间的总贸易额为1,275亿欧元，英国是德国第五大贸易伙伴。德国则是英国最重要的贸易伙伴，排在美国之前。(完)