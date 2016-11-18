（重发）综述：点心债明年流通规模料急缩 基金救亡图存求转型

記者 董永年

（重发以修饰第四和第五段措词）

路透台北11月18日 - 美国总统当选人特朗普扩大财政支出的诉求，令全球债市受创，但离岸点心债反应却相当温和。市场人士认为，这并不代表点心债成了避险温床，反而该担心这好不容易建立起来的市场，是不是对外界刺激失去了反应。

市场人士表示，光是上周，新兴市场美元债价格跌逾2%，新兴市场本币债跌4%，但点心债却仅在正负0.1%间。除因存续期偏短令价格波动较小外，供给严重不足、投资者多持有至到期，导致无法反应真实更是主因。

随着时序接近2017年，点心债赎回大潮亦将来临，若一旦到期的债券都不续发，未偿还余额将急遽萎缩至现有规模一半以下。这也引发资产管理业者忧心，届时旗下基金将如何存续转型，必须提前做好准备。

〞点心债业务现在蛮困难的。〞中国银行(香港)高级经济研究员应坚忧心地说。

他表示，由于人民币贬值，且离岸资金池水位持续下降。现在香港人民币业务发展都不容易，无论结算、交易业务都在走下坡路。

〞我们一直都很担心，我不否认。〞一名不愿具名的基金经理人坦言。

她指出，由于基金名称中有〞点心高收益债〞字眼，按规定，六成资金必须投资在相关债券，若是明年到期续发的点心债偏少，恐将面临找不到标的的再投资风险。

根据香港金融管理局(HKMA)文件显示，前三季点心债发行仅335亿人民币，且因到期未续发者众，流通在外余额剩3,223亿元，较2015年底回落约12%。

中国信托银行的统计，点心债于2014年新发行达1,966亿人民币，较2013年的1,166亿大幅增加近七成。由于点心债发行期限多以三年为主，因此明年到期量将攀上高峰。

据路透旗下理柏统计，光是台湾资产管理业者发行以中国债券为投资标的的基金共计20档，其中诉求投资人民币、高收益点心债的基金就有八档。

**基金面临存续压力**

中国大型投行--中金公司在最新研报称，在岸融资成本下降和人民币贬值预期使得离岸人民币债券市场发展受阻。尤其，考虑到在岸市场在市场深度、流动性和产品多元化等方面的优势，它给点心债市场带来的短期冲击不容小觑。

眼见点心债市场短期回复料无望，资产管理业者也开始对旗下基金预先进行结构调整。

元大投信中国机会债券基金经理人毛宗毅表示，基金的六成资金，可以不用都配置在高收益点心债。若是明年因到期不续发导致缺乏高收益标的转换，可以将部分资金转到投资级点心债。

但毛宗毅也坦言，若是投资级债券比例增加，基金的平均收益率与持券存续期都将面临调整，届时能不能得到投资人的认同，也是未知数。

前述不愿具名的基金经理人则称，其实今年海外发行者可藉发行点心债换得较为便宜的美元，但却没有因此诱因让发行不足的问题得到改善，状况的确令人忧心。

倘若趋势持续发展，该基金经理人表示，将转向中国银行间债市交易，只是后续会面临投资组合的修改，基金公开说明书内容也必须修正，且收益率可能会下降。

〞我们已在申请银行间资格，因为拿的不是QFII(合格境外机构投资者)额度，透过银行间资格就可以进去。〞她说。

第一金投信人民币高收益债券经理人陈以姗则指出，由于该基金拿的是QFII额度，若要转中国境内银行间市场，除非是新资金，否则无法互换。未来必须向中国央行申请QFII项下的银行资格，才有办法交易。

虽有因应对策，但基金经理人们也希望不会有用到的一天。

陈以姗就说，市场总会有循环，况且中国也不会希望离岸市场就此消失，这仍是吸引外资投资的重要管道。

毛宗毅也认为，在中国境内债市未完全对外开放前，点心债仍有存在的必要，也期待明年到期的债券多能续发。

〞千万不能消失啊，不然就没饭吃了。〞他说。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 28,081.5 78

东方汇理 21,504.3 85

交通银行 14,000.0 2

渣打 11,752.3 48

中信建投 6,000.0 2

法巴 5,955.8 25

花旗 5,656.0 15

中国银行 4,333.9 11

国泰君安 4,103.0 5

凯基证券 2,017.1 6

**本周市场动态**

--中国外汇交易中心（CFETS）日前公告称，全球最大的对冲基金公司Bridgewater（桥水）携其多只投资产品已获批进入中国银行间债市。

--回应近期市场对内地资金外流的担忧，香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加称，沪港通、深港通机制不会造成资金外流，人民币一直在“封闭的”系统之内，当港股通股票出售后，人民币将返回内地账户，因此沪港通、深港通“不是资本的离境工具、入境工具，是纯粹的投资工具”。

--第四次中法高级别经济财金对话联合情况说明称，中国和法国两国将进一步推动巴黎作为重要的欧元区人民币金融中心和熊猫债券市场的发展，欢迎中法各类发行人在法国离岸市场和中国在岸市场发行人民币计价债券，且法方将鼓励法国机构发行熊猫债。

--台湾央行周二公布，至10月底止台湾银行业累计人民币存款达3,085.33亿元(含可转 让定期存单)，较前月减1.06%，中止连两个月成长走势。(完)