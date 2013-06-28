丁学东将出任中投公司董事长--消息

此外，中投周四在公司网站(here)上公布，年逾60岁的汪建熙因年龄原因不再担任中投公司副总经理职务。

自前任董事长楼继伟调任财政部部长之后，市场就不断猜测谁将接手中投。继新任政府换届后，中国央行，证监会主席等金融高层相继落实掌舵者，唯有中投的一把手一直空缺，这显示出该职位重要性的同时，也体现了某种程度上是个“烫手的山芋”，谁来承接都是不小的挑战。