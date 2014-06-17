家长控制孩子使用电子设备的应用利器--DinnerTime

(本文由路透中文网编译提供)

路透多伦多6月16日（记者 Natasha Baker） - 试图阻止孩子玩智能手机和平板电脑的家长们拥有了新武器--遥控应用。

一款名为DinnerTime (Parental Control)的应用能够让家长控制孩子何时可以使用智能手机和平板电脑，该应用可在iPhone和Android智能手机上使用。

“入门级智能手机和平板电脑的价格下降了很多，结果造成越来越多的孩子拥有了自己的设备。”DinnerTime联合创始人Richard Sah说道。

这款应用是免费的，家长可以利用这款应用暂停孩子使用智能手机或平板电脑，从而让孩子专注于作业、运动和家庭聚会等事情。一旦设备被暂停，所有功能都会被锁定。

家长需要在孩子的设备中安装该应用，并输入他们的电话号码以便将这两个设备绑定。家长随后可以设定设备的锁定时间，从30分钟到三小时不等。设备屏幕上的倒计时显示多长时间后可以再次使用。

“晚餐是家人团聚和聊天的时间。我们希望大家一起聊天，而不是被平板电脑分散注意力。”Sah说道。

该公司另外一款免费应用DinnerTime Plus让家长可以管理并实时看到孩子所使用的应用。家长还可以购买详细报告，报告会提供孩子在特定应用上花费的时间以及使用的频率。

一款名为ScreenTime的应用让家长可以在自己的手机上一键锁定孩子的设备，也可以设定每款应用的日使用时间限制。这款应用适用于Android，每月费用为3.99美元。（完）