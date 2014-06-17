家长控制孩子使用电子设备的应用利器--DinnerTime

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多伦多6月16日（记者 Natasha Baker） - 试图阻止孩子玩智能手机和平板电脑的家长们拥有了新武器--遥控应用。
一款名为DinnerTime (Parental Control)的应用能够让家长控制孩子何时可以使用智能手机和平板电脑，该应用可在iPhone和Android智能手机上使用。
“入门级智能手机和平板电脑的价格下降了很多，结果造成越来越多的孩子拥有了自己的设备。”DinnerTime联合创始人Richard Sah说道。
这款应用是免费的，家长可以利用这款应用暂停孩子使用智能手机或平板电脑，从而让孩子专注于作业、运动和家庭聚会等事情。一旦设备被暂停，所有功能都会被锁定。
家长需要在孩子的设备中安装该应用，并输入他们的电话号码以便将这两个设备绑定。家长随后可以设定设备的锁定时间，从30分钟到三小时不等。设备屏幕上的倒计时显示多长时间后可以再次使用。
“晚餐是家人团聚和聊天的时间。我们希望大家一起聊天，而不是被平板电脑分散注意力。”Sah说道。
该公司另外一款免费应用DinnerTime Plus让家长可以管理并实时看到孩子所使用的应用。家长还可以购买详细报告，报告会提供孩子在特定应用上花费的时间以及使用的频率。
一款名为ScreenTime的应用让家长可以在自己的手机上一键锁定孩子的设备，也可以设定每款应用的日使用时间限制。这款应用适用于Android，每月费用为3.99美元。（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。