迪奥执行长称中国奢侈品需求未现放缓迹象

路透巴黎9月28日电（记者 Astrid Wendlandt/Mathilde Gardin）---法国流行品牌克里斯汀·迪奥（Christian Dior）(DIOR.PA)执行长托莱达诺（Sidney Toledano）周五称，中国奢侈品需求未出现放缓迹象，欧洲和美国的需求趋势也不错。

在迪奥高层做出上述乐观评估前，普拉达（Prada）执行长Patrizio Bertelli周一也发表了类似言论，称中国的需求依然强劲，警告不要对奢侈品需求放缓“惊慌失措”。

法国奢侈品牌Lanvin也表示，中国奢侈品需求未出现任何疲软迹象，但竞争对手Burberry(BRBY.L)和蒂芙尼（Tiffany）(TIF.N)却对最近数月需求下滑发出警告，表明全球奢侈品市场可能进入增长放缓期。

托莱达诺在出席完迪奥2013年春夏新品发布会後对路透说：“我们没觉得中国（奢侈品需求）下降。”

中国过去五年一直是奢侈品市场增长的主要引擎，但随着经济增长放缓，中国对一些奢侈品的需求变得更加疲软。

托莱达诺称，中国消费者正在变得越来越精明。

“我不是经济学家，但看看中国（奢侈品）需求的基本情况，我一点也不担心，”托莱达诺说。

对於中国以外的其他市场，托莱达诺称迪奥的需求状况也不错。

“欧洲的趋势甚至更好一些，这要感谢游客，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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