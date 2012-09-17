实现直接投资基本可兑换 稳妥推进人民币资本项目可兑换--规划

路透北京9月17日电---中国周一公布金融业发展和改革"十二五"规划称,期间将实现直接投资基本可兑换,稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,稳步推进人民币汇率形成机制改革,并将继续推进金融市场基准利率体系建设.

刊登在央行网站的金融业“十二五”(2011-2015)规划称,中国将积极探索和拓展外汇储备多层次使用渠道和方式,完善外汇储备经营管理体制机制,并继续深化金融机构改革,推进金融机构股权多元化.

规划称,中国将依照"突出重点、整体推进、顺应市场、减少扭曲、积极探索、留有余地"的总体原则,进一步放宽跨境资本流动限制,健全资本流出流入均衡管理体制,完善对外债权债务管理,稳妥有序推进人民币资本项目可兑换.

以开放国内资本市场和扩大对外证券投资为重点,进一步提高证券投资可兑换程度,加快改革信贷业务外汇管理,深化外债管理体制改革;并以扩大个人用汇自主权为着力点,进一步放开个人其他资本项目跨境交易.

规划提到,将增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,并丰富汇率风险管理工具,进一步研究建立人民币对新兴市场货币的双边直接汇率形成机制,积极推动人民币对新兴市场经济体和周边国家货币汇率在银行间外汇市场挂牌.

在利率体系建设上,将进一步发挥上海银行间同业拆放利率的基准作用,扩大其在市场化产品中的应用,健全中长期市场收益率曲线,为金融机构产品定价提供有效基准,按照条件成熟程度,通过放开替代性金融产品价格等途径,有序推进利率市场化.

中国还将继续完善中央银行利率调控体系,疏通利率传导渠道,依托上海银行间同业拆放利率建立健全利率定价自律机制,确保利率市场化改革按照"放得开,形得成,调得了"的原则稳步推进.

而在外汇储备经营方面,规划称,中国将进一步深入研究和评估外汇储备经营的风险承受力,加大对各类投资领域、产品和工具的研究,坚持长期战略性的投资理念,坚持科学有效的投资基准模式,在审慎评估的基础上稳步推进多元化投资,优化货币资产配置,提高投资收益,实现外汇储备安全、流动和保值增值的目标.

此外,中国将继续深化金融机构改革,推进金融机构股权多元化,研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例,完善国有金融资产管理体制,并鼓励和引导民间资本参与银行、证券、保险等金融机构的改制和增资扩股.支持民间资本参与设立村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型农村金融机构和小额贷款公司.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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