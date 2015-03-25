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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 18:50 BJT

更新版 2-俄罗斯UTair航空一架波音737客机引擎出现故障，已安全降落在圣彼得堡

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月25日 - 俄罗斯UTair航空一架载有78名乘客及机组人员的波音737客机周三安全降落在俄罗斯第二大城市圣彼得堡的主要机场，此前该机的一个引擎出现故障要求紧急降落。

“该机安全降落...没有乘客受伤，”俄罗斯UTair 航空公司在声明中称。

按照乘客数量计算，UTair是俄罗斯第三大航空公司，石油公司Surgutneftegaz 的养老基金持有UTair超过60%的股份。2014年，UTair共运送1,120万人次，比2013年上升7%。

该公司受到经济危机的严重冲击，一些债权人因该公司未能按时偿债而提起起诉，去年底该公司总计100亿卢布的七支债券违约。

该公司负债约1,680亿卢布（29.5亿美元），曾要求政府提供担保，帮助其重组债务。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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