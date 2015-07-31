飞机残骸被冲到几千公里外并非没有先例

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透悉尼7月31日 - 对于澳大利亚划船爱好者Stephen Knight来说，飞机残骸被冲上印度洋西侧法属留尼汪岛并不是个意外。
2013年，Knight在珀斯附近的大浪中丢掉了他的船。九个月后，这艘船被冲到了马达加斯加附近的一个小岛。
“当我听说找到飞机残骸时，我想起了我的船，”金融企业Knight Management Services董事总经理Knight对路透说道。
Knight的船在马达加斯加以北的马约特岛被发现，这里位于珀斯以西约7,400公里处。留尼汪岛位于马达加斯加以东。
“该机翼的构造显然要比我的船轻多了。它需要更长时间、漂流距离更短都说得通。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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