长江沉船事件死亡人数升至75人 中国承诺调查“决不掩饰”

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透中国监利6月4日（记者 John Ruwitch/Megha Rajagopalan） - 中国承诺调查长江沉船事件时“决不掩饰”。沉船事件现已导致75人丧生，超过370人失踪，愤怒的家属聚集在救援地点要求给说法。
新华社称，中国国家主席习近平周四主持了中央政治局常务委员会会议，会议听取了沉船事件相关工作汇报，并就做好下一步工作作出部署。
交通运输部新闻发言人徐成光表示，有关部门正对获救船员开展调查取证工作。
徐成光在新闻发布会上称，调查将按照“决不护短、决不掩饰”的原则开展，并称前期调查已经开始。
新华社报导指出，中央政治局常务委员会呼吁救援人员“千方百计”抢救受伤人员，并要求“严肃认真开展事件原因调查”。
中央政治局常务委员会还强调，“做好家属安抚等善后工作十分重要”，并要求有关地方党委和政府“切实体谅家属悲痛心情、做好安抚工作，切实维护社会稳定”。
目前为止，此次沉船事件只找到了包括船长和轮机长在内的14名幸存者。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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