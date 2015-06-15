“东方之星”沉船事件442具遇难者遗体均已找到 12人生还

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京6月15日 - 新华社报导称，“东方之星”号客轮翻沉事件中只有12人获救，其余442人遇难。最终遇难者人数已经确定，之前的错误统计数字源于不同部门汇总数据时出现了重复现象。
新华社周末报导指出，全部遇难者遗体均已找到。获救人员数量从最初的14人最终确定为12人。
“获救人员数据变化的主要原因是，最初参与搜救力量多，且来自不同系统和不同单位，在汇总数据时出现了重复现象，”长江航务管理局局长唐冠军周六晚间对记者们称。（完）
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路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。