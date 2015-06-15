“东方之星”沉船事件442具遇难者遗体均已找到 12人生还

路透北京6月15日 - 新华社报导称，“东方之星”号客轮翻沉事件中只有12人获救，其余442人遇难。最终遇难者人数已经确定，之前的错误统计数字源于不同部门汇总数据时出现了重复现象。

新华社周末报导指出，全部遇难者遗体均已找到。获救人员数量从最初的14人最终确定为12人。

“获救人员数据变化的主要原因是，最初参与搜救力量多，且来自不同系统和不同单位，在汇总数据时出现了重复现象，”长江航务管理局局长唐冠军周六晚间对记者们称。（完）

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