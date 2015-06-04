长江沉船事件死亡人数升至75人 中国承诺调查“决不掩饰”

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
(本文由路透中文网编译提供)
路透中国监利6月4日（记者 John Ruwitch/Megha Rajagopalan） - 中国承诺调查长江沉船事件时“决不掩饰”。沉船事件现已导致75人丧生，超过370人失踪，愤怒的家属聚集在救援地点要求给说法。
新华社称，中国国家主席习近平周四主持了中央政治局常务委员会会议，会议听取了沉船事件相关工作汇报，并就做好下一步工作作出部署。
交通运输部新闻发言人徐成光表示，有关部门正对获救船员开展调查取证工作。
徐成光在新闻发布会上称，调查将按照“决不护短、决不掩饰”的原则开展，并称前期调查已经开始。
新华社报道指出，中央政治局常务委员会呼吁救援人员“千方百计”抢救受伤人员，并要求“严肃认真开展事件原因调查”。
中央政治局常务委员会还强调，“做好家属安抚等善后工作十分重要”，并要求有关地方党委和政府“切实体谅家属悲痛心情、做好安抚工作，切实维护社会稳定”。
目前为止，此次沉船事件只找到了包括船长和轮机长在内的14名幸存者。（完）
--新意网 执行董事兼行政总裁任景信称，现时管理层的焦点在于新落成的MEGA Plus及即将活化完成的沙田数据中心，首要任务是要赶快招徕客户租用数据中心，该公司暂时尚未有转主板上市计划。
路透北京1月23日 - 为完善国家高速公路网络，深入推进西部大开发，国家发展改革委日前批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。