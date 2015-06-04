长江沉船事件死亡人数升至75人 中国承诺调查“决不掩饰”

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国监利6月4日（记者 John Ruwitch/Megha Rajagopalan） - 中国承诺调查长江沉船事件时“决不掩饰”。沉船事件现已导致75人丧生，超过370人失踪，愤怒的家属聚集在救援地点要求给说法。

新华社称，中国国家主席习近平周四主持了中央政治局常务委员会会议，会议听取了沉船事件相关工作汇报，并就做好下一步工作作出部署。

交通运输部新闻发言人徐成光表示，有关部门正对获救船员开展调查取证工作。

徐成光在新闻发布会上称，调查将按照“决不护短、决不掩饰”的原则开展，并称前期调查已经开始。

新华社报道指出，中央政治局常务委员会呼吁救援人员“千方百计”抢救受伤人员，并要求“严肃认真开展事件原因调查”。

中央政治局常务委员会还强调，“做好家属安抚等善后工作十分重要”，并要求有关地方党委和政府“切实体谅家属悲痛心情、做好安抚工作，切实维护社会稳定”。