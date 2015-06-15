“东方之星”沉船事件442具遇难者遗体均已找到，12人生还

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月15日 - 新华社报导称，“东方之星”号客轮翻沉事件中只有12人获救，其余442人遇难。最终遇难者人数已经确定，之前的错误统计数字源于不同部门汇总数据时出现了重复现象。
新华社周末报导指出，全部遇难者遗体均已找到。获救人员数量从最初的14人最终确定为12人。
“获救人员数据变化的主要原因是，最初参与搜救力量多，且来自不同系统和不同单位，在汇总数据时出现了重复现象，”长江航务管理局局长唐冠军周六晚间对记者们称。（完）
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。