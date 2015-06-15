“东方之星”沉船事件442具遇难者遗体均已找到，12人生还

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月15日 - 新华社报导称，“东方之星”号客轮翻沉事件中只有12人获救，其余442人遇难。最终遇难者人数已经确定，之前的错误统计数字源于不同部门汇总数据时出现了重复现象。

新华社周末报导指出，全部遇难者遗体均已找到。获救人员数量从最初的14人最终确定为12人。