调查：多数国家公众对企业及政府的信任下滑

路透达沃斯1月20日 - 周二公布的一项调查显示，过去一年中发生的神秘坠机、网络攻击、汇率操纵和最严重埃博拉疫情暴发等灾难事件及管理漏洞使得公众对公共部门和企业的信任遭受严重打击。

在达沃斯发布的年度埃德曼信任晴雨表（Edelman Trust Barometer）显示，三分之二国家的公众对政府、企业、媒体和非政府组织的信任度大幅下降至50%以下。

公众的不信任占主导地位的国家包括美国、日本、德国、法国、英国、意大利、俄罗斯和土耳其。

对于1月21-24日参加达沃斯世界经济论坛年会的商界领袖来说，这个问题更加明显。

不仅是对企业的整体信任度下降，而且对执行长（CEO）是企业可以信赖的发言人的信任度也连续三年下滑。

研究授权者、美国公关公司埃德曼（Edelman）的负责人Richard Edelman指出，受2014年发生的“无法预测和无法想象的”事件影响，信任度下滑，而其下降程度令人吃惊。

“世界主要机构对这些事件的反应看起来不同步，”他说道。“这与经济表现没有真正的关系，因为经济上没有出现2008-09年的大问题。”

大多数受访者认为技术革命速度太快，而且是受企业贪婪的驱动，而不是为了让世界变得更好。

在去年10月13日至11月24日进行的这项调查涉及27个国家的2.7万人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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