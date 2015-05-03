巴布亚新几内亚附近发生5.6级地震 未发布海啸预警--USGS

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透悉尼5月4日 - 美国地质调查局(USGS)表示，巴布亚新几内亚新不列颠岛地区周一发生规模5.6级地震，最近该区域接连传出地震消息。
目前尚未立即传来伤亡或损害报告，也没有发布海啸预警。
USGS称周一这起地震震中在Rabual市以南155公里，震源深度68公里。USGS并把最初预估的地震强度6.1级向下修正。
上周这个区域曾发生过两次更强的地震。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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